09 февраля 2026 в 20:47

Украина планирует открыть в Европе центры для экспорта вооружений

Зеленский: в Европе появятся 10 новых центров для экспорта украинского оружия

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Киев планирует экспортировать оружие в Европу, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в 2026 году будут открыты 10 экспортных центров в странах Европейского союза, передает «Интерфакс-Украина».

Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже 10 экспортных центров. Это и балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств, — сказал Зеленский.

Он также заявил, что основной акцент в европейском экспорте будет сделан на украинских беспилотниках. По его словам, в середине февраля в Германии начнется выпуск украинских дронов. Зеленский также отметил, что производственные мощности для этого уже функционируют в Великобритании. Он выразил уверенность, что 2026 год станет годом значительных инвестиций в украинские технологии.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило о получении и вводе в эксплуатацию двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ранее была достигнута договоренность с правительством Германии о поставках этих систем.

