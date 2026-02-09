Discord введет меры безопасности для пользователей младше 18 лет

Discord объявила о запуске усовершенствованных функций безопасности для несовершеннолетних, говорится в пресс-релизе соцсети. Теперь все новые и существующие пользователи по всему миру по умолчанию будут иметь доступ к среде, подходящей для подростков.

Discord объявляет о запуске усовершенствованных функций безопасности для подростков, которые будут доступны во всем мире <…> В рамках этого обновления все новые и существующие пользователи по всему миру по умолчанию будут иметь доступ к среде, подходящей для подростков, — говорится в сообщении.

Чтобы снять ограничения, которые автоматически применяются к несовершеннолетним, пользователям необходимо будет подтвердить свой возраст. Данное нововведение будет распространяться на всех пользователей Discord, начиная с марта.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о планах запретить использование социальных сетей детьми и подростками младше 16 лет. Инициатива правительства предполагает внедрение систем проверки возраста на цифровых платформах. Испания может стать третьей страной в мире с такими жесткими возрастными ограничениями.