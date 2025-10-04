Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 14:18

Данные сотен геймеров по всему миру оказались у хакеров

Хакеры взломали Discord и получили доступ к личным данным пользователей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платформа Discord подтвердила утечку данных пользователей, вызванную взломом систем стороннего подрядчика, занимавшегося обслуживанием службы поддержки и взаимодействием с отделом безопасности. В результате атаки оказались скомпрометированы личные данные ограниченного числа пользователей, включая их имена, псевдонимы, адреса электронной почты и последние четыре цифры банковских карт.

Также киберпреступники получили доступ к небольшому архиву фотографий удостоверяющих документов, которые пользователи предоставляли для оспаривания возрастных ограничений. Полные реквизиты карт и пароли, по утверждению компании, не пострадали.

Как выяснилось, злоумышленники пытались вымогать деньги у подрядчика. В ответ Discord отозвал у него доступ к системе обработки запросов, уведомил контролирующие органы и начал сотрудничество с правоохранительными структурами. Дополнительно был проведен аудит систем безопасности для всех сторонних сервисов.

Компания уже начала индивидуальное оповещение пострадавших пользователей по электронной почте, однако точное количество затронутых инцидентом лиц пока не раскрывается.

Ранее системы «КрасАвиа» подверглись масштабной хакерской атаке. В компании уточнили, что рейсы выполнялись по расписанию. Однако онлайн-регистрация не работала, поэтому пассажиров просили приезжать в аэропорты заранее.

Discord
хакеры
утечки
взломы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель ДНР помог СБУ и отправился в тюрьму на 15 лет
В Вашингтоне начали радикальный пересмотр политики в НАТО
Российские футболисты за пять минут сотворили чудо на Играх стран СНГ
Появилась неожиданная информация о третьей туристке у вулкана Вилючинский
Тело инвалида в маске для снорклинга выловили у берегов Антальи
Венгрия пригрозила Евросоюзу судом из-за права вето
Названа вероятная причина срыва туристов со склона вулкана на Камчатке
Тысячи британцев остались без света из-за крупного катаклизма
Алкоголь, мечты о детях, мнение об СВО: как живет актер Никита Ефремов
Секреты снижения инвалидности на СВО раскрыл главный нейрохирург Минобороны
«Противник понял»: стало известно о бегстве ВСУ из Красного Лимана
В Сирии объявлен день тишины перед выборами в Народный совет
Ростовская область под огнем, лавина дронов: как ВСУ атакуют РФ 4 октября
Дмитрий Маликов рассказал, какую пользу могут принести его двойники
«Побойся бога»: Панин попросил Галкина одуматься из-за гастролей на Кипре
В США описали возможную модель соглашения по Украине
На Камчатке среди сорвавшихся туристов оказался один погибший
«В школе гнобят»: стали известны подробности об убитой в Якутске семье
Порывистые ветра и холод до -3? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Новый мост через Москву-реку получил «космическое» название
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС
Европа

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.