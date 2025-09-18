Российская авиакомпания подверглась мощной кибератаке

Системы «КрасАвиа» подверглись масштабной хакерской атаке, сообщила пресс-служба перевозчика. В компании уточнили, что рейсы выполняются по расписанию. Однако онлайн-регистрация не работает, поэтому пассажиров попросили приезжать в аэропорты заранее.

В работе информационных систем авиакомпании «КрасАвиа» произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России предотвратила более 10 тысяч атак хакеров на инфраструктуру ведомства за прошедшие полгода. Между тем в ЦИК сообщили, что с начала единого дня голосования в текущем году на сайт комитета было зафиксировано более 500 тысяч кибератак. Возникали проблемы с обновлением ресурсов, видеотрансляцией и видеосвязью.

Хакерская группировка KillNet до этого сообщила о подготовке ответных мер против Евросоюза и Украины на кибератаки против российских интернет-ресурсов. Представители отметили, что в ходе акции может быть применено беспрецедентное сетевое оружие. В отличие от обычных DDoS-атак или вымогательства, эти методы, как утверждается, способны полностью выводить устройства из строя.