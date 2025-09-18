«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 13:59

Российская авиакомпания подверглась мощной кибератаке

«КрасАвиа» подверглась масштабной хакерской атаке

Фото: Илья Наймушин /РИА Новости

Системы «КрасАвиа» подверглись масштабной хакерской атаке, сообщила пресс-служба перевозчика. В компании уточнили, что рейсы выполняются по расписанию. Однако онлайн-регистрация не работает, поэтому пассажиров попросили приезжать в аэропорты заранее.

В работе информационных систем авиакомпании «КрасАвиа» произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России предотвратила более 10 тысяч атак хакеров на инфраструктуру ведомства за прошедшие полгода. Между тем в ЦИК сообщили, что с начала единого дня голосования в текущем году на сайт комитета было зафиксировано более 500 тысяч кибератак. Возникали проблемы с обновлением ресурсов, видеотрансляцией и видеосвязью.

Хакерская группировка KillNet до этого сообщила о подготовке ответных мер против Евросоюза и Украины на кибератаки против российских интернет-ресурсов. Представители отметили, что в ходе акции может быть применено беспрецедентное сетевое оружие. В отличие от обычных DDoS-атак или вымогательства, эти методы, как утверждается, способны полностью выводить устройства из строя.

авиакомпании
атаки
хакеры
Россия
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.