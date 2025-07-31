«Ваши страны — это наш полигон»: российские хакеры готовят удар возмездия

Российские хакеры из группировки KillNet подготовили удар возмездия за кибератаки на отечественные ресурсы, совершенные 29 и 30 июля, сообщает Telegram-канал WeAreKillnet. По его данным, ожидается использование беспрецедентного сетевого оружия.
Никогда деструктивные действия не были ласковы к своим жертвам. Только зло способно остановить зло. Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру. Мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны — это наш полигон. Я не хочу вспоминать 2022 и 2023 год, когда Европа находилась в депрессии из-за хакерских атак. Это не то, что я вам гарантирую. Наша команда всего лишь оповещает вас как оппонентов о старте масштабной кибероперации против Европы и Украины, — говорится в видеообращении хакеров.
Канал отмечает, что при ударе возмездия будут использованы методы, несравнимые с вымогательствами и DDoS-атаками. Они способны полностью привести устройства в неработоспособное состояние.
Ранее сообщалось, что крупный интернет-провайдер Санкт-Петербурга AirNet подвергся хакерской атаке. Фирму атаковала группа IT ARMY of UKRAINE. В AirNet отметили, что активно фильтруют весь входящий трафик и блокируют все вредоносные ресурсы. Там добавили, что услуги предоставляются, но некоторые ресурсы могут быть недоступны в связи с фильтрацией трафика.