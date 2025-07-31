«Ваши страны — это наш полигон»: российские хакеры готовят удар возмездия Хакеры из KillNet подготовили удар возмездия за кибератаки на российские ресурсы

Российские хакеры из группировки KillNet подготовили удар возмездия за кибератаки на отечественные ресурсы, совершенные 29 и 30 июля, сообщает Telegram-канал WeAreKillnet. По его данным, ожидается использование беспрецедентного сетевого оружия.

Никогда деструктивные действия не были ласковы к своим жертвам. Только зло способно остановить зло. Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру. Мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны — это наш полигон. Я не хочу вспоминать 2022 и 2023 год, когда Европа находилась в депрессии из-за хакерских атак. Это не то, что я вам гарантирую. Наша команда всего лишь оповещает вас как оппонентов о старте масштабной кибероперации против Европы и Украины, — говорится в видеообращении хакеров.

Канал отмечает, что при ударе возмездия будут использованы методы, несравнимые с вымогательствами и DDoS-атаками. Они способны полностью привести устройства в неработоспособное состояние.

Ранее сообщалось, что крупный интернет-провайдер Санкт-Петербурга AirNet подвергся хакерской атаке. Фирму атаковала группа IT ARMY of UKRAINE. В AirNet отметили, что активно фильтруют весь входящий трафик и блокируют все вредоносные ресурсы. Там добавили, что услуги предоставляются, но некоторые ресурсы могут быть недоступны в связи с фильтрацией трафика.