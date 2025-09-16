Раскрыто число атак хакеров на Генпрокуратуру России за полгода

Генпрокуратура России предотвратила более 10 тыс. атак хакеров за инфраструктуру ведомства, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая на встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС. Он уточнил, что статистика приводится за прошедшие полгода, передает ТАСС.

Только за первое полугодие текущего года отражено свыше 10 тыс. внешних атак на инфраструктуру ведомства, — сказал Краснов.

Ранее интернет-ресурс движения «Другая Украина» экс-лидера запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука вновь стал мишенью для масштабной хакерской атаки. Всего несколькими днями ранее в движении уже информировали о серии аналогичных кибератак.

Кроме того, в конце августа портал «Госуслуги» оказался под масштабной DDoS-атакой из-за рубежа. Несмотря на кибератаку, сервис продолжил работу в штатном режиме. В ведомстве отметили, что данные пользователей надежно защищены.

Между тем в США произошел взлом базы данных федеральных судов. В результате хакеры похитили конфиденциальную информацию, связанную с уголовными делами и правонарушителями.