07 августа 2025 в 12:49

В США хакеры атаковали электронную систему федеральных судов

Politico: хакеры взломали систему регистрации и подачи дел федеральных судов США

В США хакеры взломали систему регистрации и подачи дел федеральных судов, сообщила газета Politico. В рамках кибератаки злоумышленники украли данные о преступниках и уголовных делах.

В результате взлома в руки хакеров также могла попасть информация о свидетелях, которым должна быть гарантирована анонимность за счет программы защиты. Министерство юстиции проводит проверку совместно с федеральными судами. Пока неизвестны масштаб утечки данных и личности тех, кто взломал систему.

Ранее российская курьерская служба СДЭК столкнулась с масштабным техническим сбоем, затронувшим работу ее сервисов. Жители Москвы, Ярославля, Ульяновска, Кабардино-Балкарии и Архангельской области жаловались на невозможность доступа к сайту компании и проверки статуса своих отправлений.

Аналогичные проблемы возникли у аптечной сети «Столички», подвергшейся серьезной хакерской атаке. Компании удалось быстро устранить неполадки — функционал онлайн-бронирования на сайте и в мобильном приложении был восстановлен. Не менее 1000 аптек сети возобновили работу в обычном режиме. По заверениям представителей компании, утечки персональной информации клиентов не произошло.

