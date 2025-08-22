Иностранные хакеры атаковали портал «Госуслуги»

Портал «Госуслуги» с 12:00 мск 22 августа оказался под масштабной DDoS-атакой из-за рубежа, сообщили представители Минцифры РФ в Telegram-канале. Несмотря на кибератаку, сервис продолжает работу в штатном режиме. В ведомстве отметили, что данные пользователей надежно защищены.

Госуслуги с 12:00 мск 22 августа подвергаются массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются, — говорится в сообщении.

Ранее хакерская группировка KillNet сообщила о подготовке ответных мер против Евросоюза и Украины на кибератаки против российских интернет-ресурсов, произошедшие 29 и 30 июля. Сообщается, что в ходе акции может быть применено беспрецедентное сетевое оружие. В отличие от обычных DDoS-атак или вымогательства, эти методы, как утверждается, способны полностью выводить устройства из строя.

Кроме того, в США произошел взлом базы данных федеральных судов. В результате хакеры похитили конфиденциальную информацию, связанную с уголовными делами и правонарушителями.