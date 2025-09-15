В ЦИК раскрыли масштабы хакерских атак на ресурсы комиссии с начала выборов

С начала единого дня голосования нынешнего года на сайт Центральной избирательной комиссии было зафиксировано более 500 тысяч хакерских атак, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии. По ее словам, возникали проблемы с обновлением ресурсов, видеотрансляцией и видеосвязью, передает ТАСС.

Были проблемы с обновлением, с видеотрансляцией, с видеосвязью. <…> Было зафиксировано более 500 тысяч, то есть более полумиллиона атак на наши ресурсы, — сообщила Памфилова.

Ранее глава ЦИК заявила, что все цифровые ресурсы комиссии в единый день голосования в России функционировали без сбоев, несмотря на попытки хакерских атак. Среди этих ресурсов — ГАС «Выборы» 2.0 и платформа ДЭГ. По словам Памфиловой, атаки на цифровую инфраструктуру действительно фиксировались, однако они не повлияли на процесс голосования.

Также она отметила, что в едином дне голосования в России приняли участие около 26 млн избирателей. По ее словам, явка составила примерно 47% и была «довольно высокой».