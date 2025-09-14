Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 20:25

Памфилова оценила работу цифровых ресурсов ЦИК на голосовании

Памфилова: атаки хакеров не повлияли на работу цифровых ресурсов ЦИК

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Все цифровые ресурсы ЦИК в единый день голосования в России работали отлично, несмотря на хакерские атаки, отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Среди них — ГАС «Выборы» 2.0 и платформа ДЭГ.

Руководитель ЦИК уточнила, что были зафиксированы атаки на цифровую инфраструктуру. Однако они никак не повлияли на сам процесс волеизъявления, уточнила Памфилова.

Весь день у нас продолжались атаки на ресурсы ЦИК. Сбои были в работе цифровых сервисов. <…> При этом все атаки абсолютно не повлияли на ход проведения дистанционного электронного голосования, — пояснила глава ЦИК.

Ранее Роскомнадзор сообщил о 99 DDoS-атаках на ЦИК и ДЭГ в Москве в воскресенье. Врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций ведомства Александр Ижко уточнил, что общая продолжительность атак составила практически четыре часа.

Также Памфилова рассказала о дипфейке с «Ахматом» на выборах в Курской области. Информация о том, что отряд якобы охраняет «особо опасные» избирательные участки, не соответствует действительности, пояснила она.

выборы
ДЭГ
Элла Памфилова
платформы
