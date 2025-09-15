В ЦИК раскрыли истинные масштабы атак на ДЭГ за время выборов

За время проведения выборов в российских регионах было предотвращено 700 кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, это число превышает количество атак во время президентских выборов в марте 2024 года, передает ТАСС.

Система ДЭГ за время выборов отбила 700 атак, это больше, чем на выборах президента в прошлом году, — сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК заявила, что в едином дне голосования в России приняли участие около 26 млн избирателей. Памфилова уточнила, что явка составила около 47% и назвала ее «довольно высокой».

До этого глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил, что западные спецслужбы собирают данные о ситуации в регионах России, чтобы спровоцировать протесты. Он отметил, что эти действия получат ответ. Выборы в России проходят в соответствии с законодательством, подчеркнул Пискарев.

Прежде в Севастополе обнаружили мошеннический сайт для сбора личных данных под видом регистрации на выборы. Злоумышленники маскировались под местные избиркомы и его председателя Нину Фаустову через фальшивые Telegram-каналы.