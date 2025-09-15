В ЦИК раскрыли число проголосовавших на выборах избирателей Памфилова: на выборах проголосовали около 26 млн россиян

В едином дне голосования в России приняли участие около 26 млн избирателей, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она уточнила, что явка составила около 47%, и назвала ее «довольно высокой», передает ТАСС.

В выборах приняли участие около 26 млн избирателей, то есть явка составила около 47%, и это на 8% выше, чем в аналогичной по масштабу, формату кампании, которая была в единый день голосования 2022 года, — сказала Памфилова.

Ранее глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил, что западные спецслужбы собирают данные о ситуации в регионах России, чтобы спровоцировать протесты. Он отметил, что эти действия получат ответ. Выборы в России проходят в соответствии с законодательством, подчеркнул Пискарев.

До этого сообщалось, что военнослужащим группировки «Север» впервые дали возможность проголосовать на выборах губернатора Ленинградской области с помощью коптерного дрона. Бойцы смогли отдать голоса, не покидая передовой.