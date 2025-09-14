В Госдуме раскрыли стратегию Запада в отношении России Пискарев: Запад собирает информацию о регионах России для разжигания протестов

Спецслужбы западных государств активно собирают информацию о ситуации в различных регионах России с целью подстрекательства к протестам, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале комиссии, эти действия неизбежно вызовут ответную реакцию.

Спецслужбы противника усиленно собирают данные о ситуации в регионах нашей страны, чтобы пытаться разжечь протесты. Регулярно в этих целях в Европарламенте и британском парламенте проводят соответствующий инструктаж с представителями так называемой российской радикальной оппозиции, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащим группировки «Север» впервые дали возможность проголосовать на выборах губернатора Ленинградской области с помощью коптерного дрона. Бойцы смогли отдать голоса, не покидая передовой. Также бойцы подразделения «Север» приняли участие в голосовании, находясь на лечении в госпиталях Курской и Белгородской областей.