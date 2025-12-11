Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:10

В Госдуме предложили ряд ограничений для скрывающихся за границей

Депутат Пискарев предложил ограничить права уехавших за рубеж нарушителей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ подготовила законопроекты о введении временных ограничений для россиян, скрывающихся за границей от правосудия, сообщил ее председатель Василий Пискарев. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, данная инициатива направлена на лиц, уклоняющихся от уголовной или административной ответственности.

Речь идет о лицах, которые признаны виновными: в совершении уголовных преступлений или административных правонарушений по шести конкретным составам КоАП, — уточнил Пискарев.

К последним относятся, например, дискредитация Вооруженных Сил России, призывы к нарушению территориальной целостности страны или участие в деятельности «нежелательной» организации. Предлагаемый комплекс ограничений включает 12 ключевых позиций. Среди них — запрет на регистрацию в качестве ИП, приостановка действия водительских удостоверений и лицензий, а также блокировка денежных средств и имущества.

Кроме того, для указанных лиц предусматривается запрет на дистанционное банковское обслуживание и отказ в онлайн-предоставлении госуслуг. Также предлагается ограничить возможность совершения юридически значимых действий по доверенности и использования электронной подписи.

Ранее Пискарев заявлял, что Запад при помощи иноагентов планирует провести масштабную информационную кампанию против ветеранов СВО, принимающих участие на выборах в Госдуму в 2026 году. По его словам, основная цель дискредитации — получение финансирования от западных кураторов.

