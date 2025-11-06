Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 10:44

Иноагенты готовят кампанию против участников СВО на выборах в Госдуму

Пискарев: планируется кампания против кандидатов-участников СВО на выборах в ГД

Василий Пискарев Василий Пискарев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад при помощи иноагентов планирует провести масштабную информационную кампанию против ветеранов в СВО, принимающих участие на выборах в Госдуму в 2026 году, заявил в Telegram-канале председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, основная цель дискредитации — получение финансирование от западных кураторов.

Планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов, — написал он.

Пискарев уточнил, что эта стратегия зафиксирована в резолюции Брюссельской конференции, где, по его словам, на прошлой неделе собрались беглые иноагенты, экстремисты, участники террористических структур, а также депутаты Европарламента и ПАСЕ.

Собравшиеся в Брюсселе отщепенцы надеются выиграть соревнование за оскудевшее финансирование западных кураторов, которые стали более разборчивы, — добавил Пискарев.

Ранее парламентарий заявил, что иноагенты стали оружием настроенных против России сил. По его словам, их деятельность направлена на подрыв безопасности страны и уничтожение ее независимости. Депутат добавил, что по этой причине Госдума приняла в окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для иноагентов.

