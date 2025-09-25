«Реальный инструмент»: в Госдуме назвали главную антироссийскую угрозу

Иностранные агенты стали оружием настроенных против России сил, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Их работа нацелена на подрыв безопасности страны и уничтожение ее независимости, подчеркнул политик.

Иноагенты — это не просто те, кто «случайно» попал под иностранное влияние, а реальный инструмент антироссийских сил, направленный на подрыв нашей безопасности и разрушение суверенитета России, — констатировал Пискарев.

Парламентарий уточнил, что на фоне этой проблемы Госдума приняла в окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для иноагентов. Речь идет о наказании для лиц, которые игнорируют российское законодательство, пояснил депутат.

Отмечается, что в настоящее время уголовная ответственность наступает после двукратного привлечения к административной. Новый закон позволяет возбуждать уголовное дело уже после первого случая. Также под суд можно будет отдать тех, кто ранее уже имел судимость по этой статье.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил о необходимости создать в России реестр граждан, которые поддерживают иностранных агентов. По его словам, эта мера должна стать следующим шагом после введения системы предупреждений в социальных сетях.