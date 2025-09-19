В Госдуме заговорили о создании реестра лиц, поддерживающих иноагентов

В России необходимо создать реестр граждан, которые поддерживают иностранных агентов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, эта мера должна стать следующим шагом после введения системы предупреждений в социальных сетях.

На мой взгляд, обязать социальные сети информировать граждан в личных сообщениях о том, что они посещают страницы иностранных агентов или лиц, внесенных в реестр террористов и экстремистов, будет нелишним. После неоднократных подобных сообщений и предупреждений, в случае их игнорирования и упорствования в желании общаться с врагами России, можно подумать о том, чтобы Роскомнадзор ввел реестр лиц, поддерживающих иноагентов, — сказал Новичков.

Он отметил, что данный реестр должен быть доступен правоохранительным и иным компетентным органам. Депутат добавил, что инициатива направлена на тех, кто сознательно и упорно продолжает деструктивную деятельность.

Такой реестр иноагентов может быть доступен полиции, прокуратуре и иным компетентным органам. Людям свойственно ошибаться. Всегда надо давать возможность исправиться. Но если гражданин после всех предупреждений продолжает топить за врагов России, лайкать их провокационные высказывания, комментировать и репостить, то, конечно, надо на это обратить внимание, — резюмировал Новичков.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что видеоконтент со скрытой пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) под видом личного опыта необходимо блокировать. По его словам, подобные ролики представляют наибольшую опасность для молодого поколения, формируя у него искаженные представления о семье.