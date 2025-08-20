Депутат призвал блокировать контент со скрытой пропагандой ЛГБТ-отношений

Видеоконтент со скрытой пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) под видом личного опыта необходимо блокировать, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобные ролики представляют наибольшую опасность для молодого поколения, формируя у него искаженные представления о семье.

В интернете массово распространяются вирусные ролики, где пользователи, в том числе молодые девушки, делятся историями об отношениях с представительницами своего пола. Эти материалы подаются как нечто обыденное и даже модное, но на самом деле они являются скрытой пропагандой ЛГБТ, которая нарушает российские законы и подрывает традиционные ценности. Речь не о единичных случаях — такие видео набирают миллионы просмотров, формируя искаженное представление об отношениях и семье. Подобный контент с пропагандой ЛГБТ должен блокироваться, а его создатели — привлекаться к ответственности, — пояснил Иванов.

Он также предложил конкретные меры для решения этой проблемы, призвав Роскомнадзор и правоохранительные органы усилить мониторинг социальных сетей и видеохостингов. Депутат подчеркнул, что необходимо добиваться не только удаления запрещенного контента, но и привлечения к ответственности его создателей, а в некоторых случаях и самих платформ, которые уклоняются от блокировки таких видео.

Роскомнадзору и правоохранительным органам надо усилить мониторинг соцсетей и видеоплатформ, чтобы оперативно выявлять видео с пропагандой ЛГБТ-отношений и пресекать такие нарушения. Нельзя закрывать глаза на эти манипуляции. Если закон запрещает пропаганду ЛГБТ, то он должен работать против любых ее форм — даже замаскированных под «личный опыт» или «советы по отношениям». Соцсети должны нести ответственность за распространение подобных материалов. Если они не реагируют на нарушения, их необходимо штрафовать, а в крайних случаях — блокировать на территории России, — резюмировал Иванов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что ЛГБТ-лобби захватило Соединенные Штаты, как онкологическое заболевание. По его словам, нетрадиционное движение вызвало в американском обществе серьезные идеологические сдвиги. Парламентарий подчеркнул, что люди с традиционной ориентацией смогли комфортно почувствовать себя в США только в течение последнего полугода.