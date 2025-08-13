В Госдуме рассказали, чем стало ЛГБТ в западном обществе Депутат Милонов: ЛГБТ-лобби в США стало онкологической болезнью

ЛГБТ-лобби (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) захватило Соединенные Штаты, как онкологическое заболевание, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, нетрадиционное движение вызвало в американском обществе серьезные идеологические сдвиги.

Так называемое ЛГБТ-лобби в Соединенных Штатах чувствует себя прекрасно, и оно не просто образовано по принципу профсоюза для поддержки своих, а перешло в агрессивную фазу. Я бы сказал, что это онкологическая болезнь, которая проявляется в очень агрессивной форме. Мы наблюдаем, что в последнее время действительно произошло жесткое идеологическое смещение. Это ни для кого не секрет, — подчеркнул Милонов.

По словам парламентария, люди с традиционной ориентацией смогли комфортно почувствовать себя в США только в течение последнего полугода. Депутат также рассказал, что усиленное лоббирование ЛГБТ дало обратный эффект: лояльные движению политики стали его рьяными противниками.

Ранее Милонов назвал тонировку лобового стекла признаком нетрадиционной ориентации. По его мнению, водители таких машин занимаются блудом «вместе со своим однополым партнером».