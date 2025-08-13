Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 18:30

В Госдуме рассказали, чем стало ЛГБТ в западном обществе

Депутат Милонов: ЛГБТ-лобби в США стало онкологической болезнью

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЛГБТ-лобби (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) захватило Соединенные Штаты, как онкологическое заболевание, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, нетрадиционное движение вызвало в американском обществе серьезные идеологические сдвиги.

Так называемое ЛГБТ-лобби в Соединенных Штатах чувствует себя прекрасно, и оно не просто образовано по принципу профсоюза для поддержки своих, а перешло в агрессивную фазу. Я бы сказал, что это онкологическая болезнь, которая проявляется в очень агрессивной форме. Мы наблюдаем, что в последнее время действительно произошло жесткое идеологическое смещение. Это ни для кого не секрет, — подчеркнул Милонов.

По словам парламентария, люди с традиционной ориентацией смогли комфортно почувствовать себя в США только в течение последнего полугода. Депутат также рассказал, что усиленное лоббирование ЛГБТ дало обратный эффект: лояльные движению политики стали его рьяными противниками.

Ранее Милонов назвал тонировку лобового стекла признаком нетрадиционной ориентации. По его мнению, водители таких машин занимаются блудом «вместе со своим однополым партнером».

Виталий Милонов
ЛГБТ
США
опухоли
