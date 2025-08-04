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04 августа 2025 в 17:42

«Содомские утехи»: Милонов назвал неочевидный признак ЛГБТ

Милонов назвал тонировку лобового стекла признаком нетрадиционной ориентации

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Тонирование лобового стекла автомобиля может свидетельствовать о нетрадиционных сексуальных предпочтениях владельца (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил «Осторожно, новости» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, водители таких машин занимаются блудом «вместе со своим однополым партнером».

Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден: содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером, — считает парламентарий.

По его мнению, любители тонировки также испытывают интерес к «рассверленному заднему выхлопу». Милонов призвал ГИБДД провести просветительскую кампанию и пообещал подготовить соответствующее обращение.

Ранее Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой по борьбе с излишне откровенной одеждой в общественных местах. Он предложил разработать специальные рекомендации для патрульно-постовой службы полиции (ППСП).

До этого депутат заявил, что проведение ЛГБТ-фестиваля на Украине в Троицу связано с отказом от традиционных ценностей. По словам Милонова, такое мероприятие в священный для православных людей праздник демонстрирует пренебрежение Киева моральными устоями. Он подчеркнул, что Украина, ЛГБТ-парады и отрицание традиций — это единая система ценностей.

Виталий Милонов
ЛГБТ
тонировка
машины
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