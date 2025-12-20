Страны Евросоюза не способны отправить своих военных на Украину, поскольку у них вместо дееспособной армии имеются лишь «ЛГБТ-бригады» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил в беседе с РИА Новости сербский журналист Марио Бойич. По его словам, подобные формирования не готовы к каким-либо боевым действиям.

Англия, а также Франция и остальные страны ЕС не имеют армии — у них есть ЛГБТ-бригады. Так я их называю. Они просто не готовы действовать каким-либо образом, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Великобритания активно готовится к развертыванию миротворческого контингента на Украине в случае достижения мирного соглашения. По информации аналитиков, в настоящее время Лондон закупает необходимое снаряжение и окончательно прорабатывает свои действия.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция России по поводу идеи размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. Так он прокомментировал сообщения «коалиции желающих» о возможности появления воинского континента ЕС на украинской территории.