День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 12:30

«Это шаг к укреплению единства»: депутат Пискарев о стратегии развития РФ

Депутат Пискарев: подписанная Путиным стратегия развития России укрепит единство

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Утвержденная президентом России Владимиром Путиным Стратегия государственной национальной политики до 2036 года является шагом к укреплению единства в стране, заявил председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Как сообщили NEWS.ru в его пресс-службе, парламентарий отметил, что документ приобретает актуальность на фоне геополитических вызовов.

Это шаг к укреплению единства и суверенитета России в условиях геополитических вызовов. В документе четко обозначены внешние угрозы национальной безопасности, — отметил депутат.

В стратегии, по словам депутата, четко сформулированы ключевые внешние угрозы национальной безопасности, включая целенаправленные действия иностранных государств по дестабилизации межнациональных и межрелигиозных отношений, попытки раскола российского общества, распространение русофобских настроений, дискредитацию русского языка и культурного наследия, а также искажение исторических фактов. Особое внимание в документе уделено рискам, связанным с деятельностью некоммерческих организаций в национально-культурной сфере.

Ранее президент Российской Федерации подписал указ об утверждении новой стратегии государственной национальной политики, которая определит развитие страны на ближайшее десятилетие. Она будет действовать до 2036 года, ее основной задачей является укрепление общенационального единства. К целевым показателям отнесено достижение уровня в 95% граждан, идентифицирующих себя в первую очередь как россиян.

Владимир Путин
Василий Пискарев
Госдума
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не конкурирующие страны»: в АТОР раскрыли, почему КНР не станет Турцией
В АТОР назвали среднюю стоимость новогодних туров на курортах России
Звезда «Кухни» рассказала о душевных репетициях у Шиловского
Посольство раскрыло детали задержания россиянки по делу SOS Donbass
В Таганроге объявили день траура после атаки беспилотников
Большой театр назвал еще один способ купить билеты на «Щелкунчика»
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
В Госдуме напомнили об уплате ряда налогов
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.