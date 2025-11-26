«Это шаг к укреплению единства»: депутат Пискарев о стратегии развития РФ

Утвержденная президентом России Владимиром Путиным Стратегия государственной национальной политики до 2036 года является шагом к укреплению единства в стране, заявил председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Как сообщили NEWS.ru в его пресс-службе, парламентарий отметил, что документ приобретает актуальность на фоне геополитических вызовов.

Это шаг к укреплению единства и суверенитета России в условиях геополитических вызовов. В документе четко обозначены внешние угрозы национальной безопасности, — отметил депутат.

В стратегии, по словам депутата, четко сформулированы ключевые внешние угрозы национальной безопасности, включая целенаправленные действия иностранных государств по дестабилизации межнациональных и межрелигиозных отношений, попытки раскола российского общества, распространение русофобских настроений, дискредитацию русского языка и культурного наследия, а также искажение исторических фактов. Особое внимание в документе уделено рискам, связанным с деятельностью некоммерческих организаций в национально-культурной сфере.

Ранее президент Российской Федерации подписал указ об утверждении новой стратегии государственной национальной политики, которая определит развитие страны на ближайшее десятилетие. Она будет действовать до 2036 года, ее основной задачей является укрепление общенационального единства. К целевым показателям отнесено достижение уровня в 95% граждан, идентифицирующих себя в первую очередь как россиян.