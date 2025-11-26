День матери
26 ноября 2025 в 00:32

Путин утвердил новую стратегию развития России

Путин подписал указ о новой стратегии национальной политики России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новый стратегический документ по государственной национальной политике страны. Он определит курс страны на десятилетие. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стратегия госполитики, которая начнет действовать с 2026 года, рассчитана до 2036-го. Ее ключевая цель — укрепление единства российской нации. К 2036 году 95% жителей страны должны ощущать себя прежде всего россиянами. Особое внимание уделяется новым регионам: в Донбассе и на других освобожденных территориях планируется устранить последствия антироссийской пропаганды и укрепить статус русского языка.

Реализация стратегии должна способствовать сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов, укреплению единства российской нации. Правительству поручено утвердить детальный план выполнения положений этой Стратегии.

Ранее стало известно, что предстоящий декабрь будет насыщен многочисленными международными встречами для Владимира Путина. Как заявил его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, в числе ключевых событий графика главы государства значится официальный визит в Индию, подготовка к которому в настоящее время близится к завершению.

Владимир Путин
Россия
указы
национальная политика
