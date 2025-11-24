Помощник Путина раскрыл, чем президент будет занят в декабре

Предстоящий декабрь будет насыщен многочисленными международными встречами для президента России Владимира Путина, заявил его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. В числе ключевых событий графика главы государства значится официальный визит в Индию, подготовка к которому в настоящее время близится к завершению, передает ТАСС.
Декабрь будет очень насыщенным. Предстоит много других контактов, кроме визита в Индию, — сказал Ушаков.
По его словам, значимым мероприятием станет традиционная неформальная встреча глав стран Содружества Независимых Государств, которая пройдет в Санкт-Петербурге 21–22 декабря. В рамках этого же саммита запланировано проведение заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом американский план по урегулированию украинского конфликта. Российский лидер подчеркнул заинтересованность Москвы в дипломатическом разрешении кризиса.