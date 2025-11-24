День матери
24 ноября 2025 в 15:26

Путин обсудил с Эрдоганом план США по решению украинского конфликта

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом американский план по урегулированию украинского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер подчеркнул заинтересованность Москвы в дипломатическом разрешении кризиса.

Кроме того, Путин отметил, что план США может стать основой для урегулирования на Украине. В свою очередь Эрдоган заявил, что Анкара продолжит способствовать процессу разрешения конфликта и готова предоставить площадку для переговоров.

Ранее президент Турции выразил мнение, что мирное урегулирование на Украине возможно при учете ожиданий и интересов сторон конфликта. Он отметил, что путь к разрешению кризиса лежит через переговоры и совместные усилия. Глава государства добавил, что Турция готова действовать с конструктивных позиций для содействия урегулированию.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к диалогу по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Он также сообщил, что РФ не получала официального текста американского плана по урегулированию на Украине в его обновленной версии.

