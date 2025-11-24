День матери
24 ноября 2025 в 12:36

В Кремле высказались о скорректированной в Женеве версии плана по Украине

Песков: России не передавали скорректированный в Женеве план по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российская сторона не получала официального текста американского плана по урегулированию на Украине в его обновленной версии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что в Москве были ознакомлены с публичными заявлениями по итогам консультаций, прошедших в Женеве. Представитель Кремля также отметил, что российскими официальными лицами было зафиксировано внесение определенных правок в первоначальный текст документа, передает ТАСС.

Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. Пока официально мы ничего не получали, — сказал Песков.

Ранее представители украинской делегации на переговорах в Женеве подтвердили американским коллегам, что новая редакция плана урегулирования кризиса на Украине отвечает ее национальным интересам. Делегация США в свою очередь подтвердила, что главная цель их работы — установление «прочного и реализуемого мира».

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон высоко оценил результаты женевских переговоров по Украине. Он отметил, что американская делегация охарактеризовала этот раунд как наиболее продуктивный за все время конфликта.

Россия
Дмитрий Песков
Украина
переговоры
