США остались в восторге от женевских переговоров по Украине Рубио: США считают переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными

США высоко оценили результаты женевских переговоров по Украине, сообщил в эфире телеканала CNN госсекретарь США Марко Рубио. Он также отметил, что американская делегация охарактеризовала этот раунд как наиболее продуктивный за все время конфликта.

Я думаю, сегодняшний день стоил того. Это, вероятно, был самый продуктивный день, который у нас был по этому вопросу, возможно, за все время нашего участия, но уж точно за очень долгое время, — заявил Рубио.

При этом американская сторона воздерживается от преждевременных заявлений о достижении окончательного урегулирования. Дипломаты подчеркнули необходимость продолжения работы по реализации достигнутых договоренностей.

Ранее Рубио заявил: Россия является очевидной частью уравнения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, любой план должен быть в конечном итоге одобрен президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

До этого стало известно, что представители США и Украины достигли определенного прогресса на переговорах в Женеве по американскому плану. По информации источника, встречи с участием высокопоставленных американских чиновников и украинской делегации прошли продуктивно.