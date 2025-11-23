Госсекретарь США назвал РФ «частью уравнения» в урегулировании на Украине Рубио: Россия является важной частью уравнения в урегулировании на Украине

Россия является очевидной частью уравнения по урегулированию конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе трансляции, которую вел канал CNN. По его словам, любой план должен быть в конечном итоге одобрен президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Затем, очевидно, предстоит работа с российской стороной в этом уравнении, — сообщил он журналистам, комментируя дипломатические усилия.

Ранее стало известно, что представители США и Украины достигли определенного прогресса на переговорах в Женеве по американскому плану. По информации источника, встречи с участием высокопоставленных американских чиновников и украинской делегации прошли продуктивно.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров сообщил, что мирный план Соединенных Штатов находится на завершающем этапе согласования. По его словам, текущая редакция документа уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.