23 ноября 2025 в 21:15

Госсекретарь США назвал РФ «частью уравнения» в урегулировании на Украине

Рубио: Россия является важной частью уравнения в урегулировании на Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия является очевидной частью уравнения по урегулированию конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе трансляции, которую вел канал CNN. По его словам, любой план должен быть в конечном итоге одобрен президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Затем, очевидно, предстоит работа с российской стороной в этом уравнении, — сообщил он журналистам, комментируя дипломатические усилия.

Ранее стало известно, что представители США и Украины достигли определенного прогресса на переговорах в Женеве по американскому плану. По информации источника, встречи с участием высокопоставленных американских чиновников и украинской делегации прошли продуктивно.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров сообщил, что мирный план Соединенных Штатов находится на завершающем этапе согласования. По его словам, текущая редакция документа уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

Марко Рубио
США
Россия
Украина
конфликты
планы
