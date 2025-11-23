Умеров раскрыл, на какой стадии находится мирный план по Украине

Мирный план по Украине находится на завершающем этапе согласования, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров в Telegram-канале. По его словам, отредактированный при участии европейцев документ отражает ключевые украинские приоритеты.

Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов. <…> Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня, — написал Умеров.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Западная Европа может сорвать выполнение плана США по урегулированию кризиса на Украине. По словам политика, позиции США и ЕС разделились: Вашингтон в принятии решений «исходит из реальности, придерживается политической стратегии, основанной на здравом смысле», а Брюссель превратился в «сумасшедший дом». Он подчеркнул, что шаги оппонентов России в ЕС могут привести к третьей мировой войне.