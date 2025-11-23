Западная Европа может сорвать выполнение плана США по урегулированию кризиса на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth. Он подчеркнул, что шаги оппонентов России в ЕС могут привести к третьей мировой войне.

Президент США Дональд Трамп предпринимает мирные усилия. Мы, венгры, поддерживаем их, а Брюссель и западноевропейцы пытаются их подорвать. <…> Если будет эскалация военного конфликта и произойдет прямое столкновение между НАТО и Россией, то это немедленно приведет к третьей мировой войне, — подчеркнул Сийярто.

Министр уточнил, что позиции США и ЕС разделились. Вашингтон в принятии решений «исходит из реальности, придерживается политической стратегии, основанной на здравом смысле», а Брюссель превратился в «сумасшедший дом», добавил премьер.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт призывает европейских политиков не саботировать план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Если бы европейские лидеры не препятствовали США, у Трампа были бы все шансы положить конец конфликту, уточнил политик.