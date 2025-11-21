«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США Сийярто призвал Европу не подрывать мирный план США по Украине

Будапешт призывает европейских политиков не саботировать план по мирному урегулированию конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1. Он попросил не подрывать усилия американцев.

Мы настоятельно призываем европейских политиков не подрывать мирный план [президента США] Дональда Трампа, не подрывать мирные усилия американцев, — сказал венгерский дипломат.

Сийярто убежден, что если бы европейские лидеры не препятствовали США, у Трампа были бы все шансы положить конец конфликту. Он также выразил надежду, что деньги ЕС не потекут в карманы коррумпированной украинской системы, которая не поддается «никакому контролю».

Ранее Сийярто назвал ненормальным тот факт, что средства европейских налогоплательщиков тратят на «золотые унитазы» украинских коррупционеров. Тем более что «военной мафии» Киева Брюссель хочет предоставить еще €100 млрд.