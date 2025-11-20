Венгрия отказалась покупать на свои деньги «золотые унитазы» для Украины Сийярто указал на ненормальность покупки предметов роскоши для Киева за счет ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) назвал ненормальным тот факт, что деньги европейских налогоплательщиков тратят на «золотые унитазы» украинских коррупционеров. Тем более что «военной мафии» Киева Брюссель хочет предоставить еще €100 млрд.

Несмотря на то что часть средств европейского народа <…> была потрачена на золотые унитазы и другие предметы роскоши на Украине, теперь они хотят отправить туда еще €100 млрд, — написал политик.

Ранее сообщалось, что в обвинительном заключении по делу бизнесмена Тимура Миндича упоминается имя президента Украины Владимира Зеленского. В НАБУ утверждают, что министр энергетики Герман Галущенко оказывал поддержку предпринимателю, получая за это определенные преимущества от главы государства.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что еще около 40 человек могут оказаться причастными к коррупционному скандалу вокруг Миндича. Он отметил, что все эти люди на данный момент не идентифицированы. Парламентарий также рассказал, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях Миндича под псевдонимом Али-Баба.