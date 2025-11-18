Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 21:47

В Раде раскрыли новые детали дела о коррупции в энергетике на Украине

Железняк: НАБУ предстоит идентифицировать еще 40 фигурантов дела о коррупции

Ярослав Железняк Ярослав Железняк Фото: t.me/yzheleznyak
Еще около 40 человек могут оказаться причастными к коррупционному скандалу вокруг бизнесмена Тимура Миндича, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что все эти люди на данный момент не идентифицированы.

Около 40 прозвищ фигурантов пленок НАБУ еще не успели идентифицировать. Знал бы когда-нибудь кинобизнесмен Тимур Миндич, что его лучшим и самым известным творением будет «Али-Баба и 40 разбойников. Украинская версия», — написал он.

Ранее Железняк заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях Миндича под псевдонимом Али-Баба. По его словам, чиновник координировал попытки лишить НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру полномочий.

До этого стало известно, что окружение Зеленского настаивает на увольнении главы его офиса на фоне данного скандала. В правящей партии «Слуга народа» образовалась «коалиция решительных», которая угрожает выходом из фракции, если политика не уберут с должности.

Верховная рада
НАБУ
Украина
коррупция
