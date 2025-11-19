Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:45

Имя Зеленского упомянули в обвинительном заключении по делу Миндича

НАБУ упомянуло Зеленского в обвинительном заключении по делу бизнесмена Миндича

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу бизнесмена Тимура Миндича, следует из публикации Национального антикоррупционного бюро. По данным НАБУ, министр энергетики Герман Галущенко покрывал предпринимателя, получая благодаря этому некую выгоду от главы государства.

В то же время при содействии министра энергетики Украины Галущенко Г. В. Миндичем Т. М. осуществлялся контроль за финансовыми потоками в отрасли энергетики Украины, — говорится в документе НАБУ.

Также в заявлении говорится, что министр пользовался услугами по отмыванию денег, предоставляемые бизнесменом. Средства были получены преступным путем через доверенное лицо в виде советника, отметили в НАБУ.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские политики знали о коррупционных схемах Миндича и были их частью. Дипломат убеждена, что полученные деньги шли на счета, связанные с такими людьми, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Известно, что Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков. В НАБУ тем временем сообщали, что собрали около тысячи аудиозаписей, доказывающих причастность первых лиц государства к многомиллионным хищениям.

