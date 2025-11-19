Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 10:15

Захарова рассказала, как ЕС связан с коррупционными схемами Миндича

Захарова: европейские политики были частью коррупционных схем Миндича

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Европейские политики знали о коррупционных схемах украинского бизнесмена Тимура Миндича и были их частью, заявила радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, полученные деньги шли на счета, связанные с такими людьми, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о раскрытии схемы «Мидас» по отмыванию не менее $100 млн (8 млрд рублей) в энергетике. Следователи провели обыски у Миндича и чиновников. После этого были предъявлены первые обвинения министрам юстиции и энергетики, те подали в отставку.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что еще около 40 человек могут оказаться причастными к коррупционному скандалу вокруг Миндича. Он отметил, что все эти люди на данный момент не идентифицированы. Он также отмечал, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях Миндича под псевдонимом Али-Баба.

Россия
МИД России
Мария Захарова
Украина
Евросоюз
