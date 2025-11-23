Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 19:59

Стало известно о прогрессе США и Украины по мирному плану в Женеве

Axios: США и Украина продвинулись в переговорах по мирному плану в Женеве

Белый дом Белый дом Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Представители США и Украины достигли определенного прогресса на переговорах в Женеве по американскому плану урегулирования конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на официальных лиц. По информации источника, встречи с участием высокопоставленных американских чиновников и украинской делегации прошли продуктивно.

Высокопоставленные американские и украинские чиновники в Женеве добились прогресса в направлении возможного соглашения по предлагаемому Вашингтоном мирному плану, — сказано в материале.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров сообщил, что мирный план США находится на финальной стадии согласования. По его словам, документ, отредактированный при участии европейских стран, отражает основные приоритеты страны.

До этого стало известно, что лидеры ведущих государств Европы предложили изменить как минимум четыре пункта мирного плана США по Украине. В числе спорных, по мнению европейцев, вопросов — признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности и использование замороженных российских активов.

США
Украина
планы
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио раскрыл, что получили США от России в вопросе Украины
В «Центральном университете» произошло массовое отравление студентов
«Мы добились»: Рубио о доработке мирного плана в Женеве
Трамп усомнился в руководстве Украины с помощью кавычек
В Белгородской области женщина пострадала во время атаки дронов ВСУ
Сербия готовится к худшему сценарию на топливном рынке из-за санкций США
Хотела ВСУ «чаем напоить»: в Сети ответили стюардессе, угрожавшей танкисту
Российские шахматистки одержали победу в командном чемпионате мира
Звание «Ветеран труда» предложили присваивать одной категории граждан
«Вы провалились»: министр финансов США об антироссийских санкциях ЕС
Стало известно, насколько подорожал набор продуктов для новогоднего стола
Еще один миллиардер сбежал из Британии после реформы налогообложения
Предложившего помощь Зеленскому Олланда обвинили в срыве Минских соглашений
Быстрый салат с креветками: греческий стиль с новым акцентом
Трупы под Одессой, атака на Анапу, «Орешник» возмездия: что дальше
В ЕС предложили свой план урегулирования по Украине
Стало известно о прогрессе США и Украины по мирному плану в Женеве
В Подмосковье зафиксировали вспышку опасного заболевания
Женщина выпала из вагонетки на американских горках
Соратников Зеленского уличили в использовании российского App Store
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром
Общество

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.