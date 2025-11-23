Стало известно о прогрессе США и Украины по мирному плану в Женеве

Представители США и Украины достигли определенного прогресса на переговорах в Женеве по американскому плану урегулирования конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на официальных лиц. По информации источника, встречи с участием высокопоставленных американских чиновников и украинской делегации прошли продуктивно.

Высокопоставленные американские и украинские чиновники в Женеве добились прогресса в направлении возможного соглашения по предлагаемому Вашингтоном мирному плану, — сказано в материале.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров сообщил, что мирный план США находится на финальной стадии согласования. По его словам, документ, отредактированный при участии европейских стран, отражает основные приоритеты страны.

До этого стало известно, что лидеры ведущих государств Европы предложили изменить как минимум четыре пункта мирного плана США по Украине. В числе спорных, по мнению европейцев, вопросов — признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности и использование замороженных российских активов.