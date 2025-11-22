Стало известно, какие пункты плана США по Украине Европа хочет «исправить» Bild: Европа считает спорными четыре пункта мирного плана США по Украине

Лидеры ведущих стран Европы предложили изменить как минимум четыре пункта мирного плана США по Украине, сообщает Bild. В числе спорных, по мнению европейцев, вопросов — признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности и использование замороженных российских активов.

По данным издания, канцлер Германии Фридрих Мерц особенно негативно оценил предложения США по использованию замороженных активов России. Европейские лидеры также назвали рискованным сокращение украинской армии до 600 тысяч человек и выразили сомнения в надежности гарантий безопасности со стороны России из-за якобы нарушения предыдущих договоренностей — каких именно, не раскрывается.

Ранее лидеры ведущих европейских стран направили США альтернативный план по урегулированию украинского кризиса. Япония и Канада также выступили против американского предложения, подчеркнув важность принципа нерушимости границ и необходимость согласования всех вопросов с ЕС и НАТО.

До этого председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о проведении экстренного саммита ЕС по Украине 24 ноября в Луанде в Анголе. Встреча лидеров 27 стран состоится в рамках запланированного саммита ЕС и Африканского союза.