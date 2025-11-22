Европейские лидеры ответили на план США по Украине своим проектом Spiegel: лидеры ЕС направили в США вариант переработанного плана по Украине

Лидеры ведущих европейских стран направили в Вашингтон рабочий вариант своих предложений по урегулированию конфликта на Украине, сообщил журнал Der Spiegel. Как отмечает издание, они работали над ним с вечера 21 ноября.

Сообщается, что основные европейские государства, а также Япония и Канада выступают против американского мирного плана по Украине в его нынешнем виде. План из 28 пунктов содержит важные элементы, но требует дальнейшей работы, говорится в заявлении.

В Европе четко придерживаются принципа, согласно которому границы не могут быть изменены силой. Кроме того, некоторые пункты плана также касаются ЕС и НАТО. Поэтому члены этой организации должны были бы дать согласие на их реализацию.

Ранее газета Politico проинформировала, что высокопоставленные лица Евросоюза резко высказались о проекте разрешения конфликта на Украине, разработанном администрацией США. В публикации сообщается, что некоторые из них выразили сомнения относительно компетенции президента США Дональда Трампа решать судьбу замороженных активов России. Некоторые должностные лица рекомендовали специальному посланнику США Стиву Уиткоффу обратиться за консультацией к специалисту-психиатру.