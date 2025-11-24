Украина признала, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам

Представители украинской делегации на переговорах в Женеве подтвердили американским коллегам, что новая редакция плана урегулирования кризиса на Украине отвечает национальным интересам, говорится в заявлении Белого дома по итогам прошедших в Швейцарии переговоров. В публикации указано, что делегация США, в свою очередь, подтвердила, что главная цель их работы — установление «прочного и реализуемого мира».

Украинские представители заявили, что, исходя из представленных сегодня изменений и уточнений, они считают, что нынешний проект отражает их национальные интересы и предусматривает надежные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — сказано в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

До этого член украинской делегации сломал ручку во время переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Женеве, где обсуждался вопрос урегулирования конфликта. Журналисты отметили, что это произошло на фоне напряженного фона беседы. Тем временем Рубио заверил, что США высоко оценили результаты женевских переговоров по Украине, этот раунд стал наиболее продуктивным за все время конфликта.