День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 12:42

В Кремле раскрыли, на каком этапе переговоры с США о плане по Украине

Песков заявил об отсутствии конкретики по переговорам РФ и США о мирном плане

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская сторона сохраняет открытость к диалогу по вопросам урегулирования конфликта на Украине, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США на данный момент нет, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что переговоры по предложенному Вашингтоном плану не планируются на этой неделе.

Хочу напомнить, президент [России Владимир] Путин сказал, что мы остаемся открытыми для таких контактов и переговоров. Но пока никакой конкретики по переговорам [США] с нами нет, — сообщил Песков.

Ранее он заявил, что российская сторона не получала официального текста американского плана по урегулированию на Украине в его обновленной версии. Однако Песков добавил, что в Москве были ознакомлены с публичными заявлениями по итогам консультаций, которые прошли в Женеве.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что европейский план по урегулированию украинского конфликта не только бесперспективен, но и носит преступный характер. По его мнению, истинной целью Евросоюза является продолжение боевых действий на Украине.

Дмитрий Песков
США
Кремль
Украина
