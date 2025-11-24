День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 12:18

«Эти позиции преступны»: депутат о плане Европы по Украине

Депутат Чепа: почти все пункты из плана Европы по Украине преступны

Европейский план по урегулированию украинского конфликта не только бесперспективен, но и носит преступный характер, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, истинной целью ЕС является продолжение боевых действий на Украине.

Если честно, я даже не вижу смысла отдельно обсуждать какие-то пункты из плана ЕС по Украине. Складывается абсолютное понимание того, что европейцы хотят нас обмануть. Они путают всех и пытаются протащить всю ту политику, которую навязывали ранее. На самом деле у них нет никакого желания решать конфликт мирным путем, они хотят, чтобы он продолжался. Мне кажется, эти позиции Евросоюза преступны. Речь не только о вступлении Украины в НАТО, почти все пункты плана носят бесперспективный характер, — высказался Чепа.

Он отметил, что, согласно европейскому плану, Россия должна быть лишена инструментов для противодействия гонке вооружений и защиты своих ключевых интересов в сфере безопасности. По словам депутата, подобная позиция напрямую связана с игнорированием тех предупреждений, которые Москва озвучивала еще в 2021 году.

[Мирный план ЕС по Украине предполагает, что] Россия должна быть лишена возможности бороться за свои права, выступать против гонки вооружений и противостоять тем последствиям, которые Владимир Путин озвучивал в Мюнхене, о чем предупреждал еще в 2021 году, говоря о гарантиях безопасности РФ, Европы и всего мира, — резюмировал Чепа.

Ранее чиновники и дипломаты ЕС заявили, что план так называемой евротройки по Украине не является актуальным. По их словам, предложенный Францией, Великобританией и Германией документ из 28 пунктов «уже устарел». Таким образом, в Евросоюзе отказались поддерживать представленный тремя странами план.

