План «евротройки» по Украине «провалился» в Евросоюзе В ЕС сочли неактуальным план Британии, ФРГ и Франции по Украине

План так называемой «евротройки» по Украине не является актуальным, заявили чиновники и дипломаты ЕС в беседе с Politico. Они подчеркнули, что предложенный Францией, Великобританией и Германией документ из 28 пунктов «уже устарел».

Таким образом, в Евросоюзе отказались поддерживать представленный тремя странами план. Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон не был ознакомлен с инициативой «евротройки».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц при этом заявил, что согласия по мирному плану США вряд ли удастся достичь до 27 ноября. По его словам, стороны еще слишком далеки от этого.

Также стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине допускает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон считает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными».