23 ноября 2025 в 17:56

В Европе усомнились в достижении согласия по мирному плану Трампа

Мерц счел нереальным достижение согласия по мирному плану Трампа до 27 ноября

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Вряд ли удастся достигнуть согласия по мирному плану американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине до 27 ноября, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге. По его словам, которые приводит ТАСС, стороны еще слишком далеки от согласия.

Я не хочу сказать, что я пессимистичен, но в настоящий момент я не уверен в том, что в течение ближайших дней дело дойдет до решения, которого желает президент Трамп, — отметил он.

Также стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине допускает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон считает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными».

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

