Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения Москвы и Тегерана, сообщила пресс-служба иранского лидера. Кроме того, стороны коснулись вопроса реализации ранее достигнутых договоренностей.

Президенты Ирана и России подчеркнули стратегический уровень отношений между Тегераном и Москвой, рассмотрели реализацию двустороннего сотрудничества, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва активно развивает партнерские отношения с Тегераном. По его словам, это в том числе способствует снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Тем временем Пезешкиан отметил, что ответ Ирана на агрессию США будет очень суровым. Глава государства также пообещал противнику заставить «пожалеть о содеянном» после угроз главы Белого дома Дональда Трампа. До этого президент Соединенных Штатов предостерег Тегеран от действий по возобновлению ядерной деятельности и добавил, что подобные шаги могут повлечь жесткие меры.