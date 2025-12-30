Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:39

Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана

Масуд Пезешкиан, Владимир Путин Масуд Пезешкиан, Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения Москвы и Тегерана, сообщила пресс-служба иранского лидера. Кроме того, стороны коснулись вопроса реализации ранее достигнутых договоренностей.

Президенты Ирана и России подчеркнули стратегический уровень отношений между Тегераном и Москвой, рассмотрели реализацию двустороннего сотрудничества, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва активно развивает партнерские отношения с Тегераном. По его словам, это в том числе способствует снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Тем временем Пезешкиан отметил, что ответ Ирана на агрессию США будет очень суровым. Глава государства также пообещал противнику заставить «пожалеть о содеянном» после угроз главы Белого дома Дональда Трампа. До этого президент Соединенных Штатов предостерег Тегеран от действий по возобновлению ядерной деятельности и добавил, что подобные шаги могут повлечь жесткие меры.

Иран
Россия
Масуд Пезешкиан
Владимир Путин
разговоры
