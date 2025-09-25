Госдума одобрила ужесточение контроля за иноагентами

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ужесточении ответственности иноагентов за нарушение порядка их деятельности, передает корреспондент NEWS.ru с пленарного заседания нижней палаты парламента. Сейчас уголовная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах наступает после двукратного привлечения к административной ответственности.

Усиливая ответственность для иноагентов, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства, — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Новый закон позволяет возбуждать уголовное дело уже после первого случая. Также под суд можно будет отправить тех, кто ранее уже имел судимость по этой статье.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил о необходимости создать в России реестр граждан, которые поддерживают иностранных агентов. По его словам, эта мера должна стать следующим шагом после введения системы предупреждений в социальных сетях. Парламентарий отметил, что данный реестр должен быть доступен правоохранительным и иным компетентным органам.