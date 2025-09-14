Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 16:55

Голосование при помощи БПЛА впервые прошло в зоне СВО

БПЛА доставил урну для голосований в зону СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военнослужащим группировки «Север» доставили урну для голосования на выборах губернатора Ленинградской области в зону специальной военной операции с помощью беспилотного летательного аппарата коптерного типа, сообщили в фонде «Ленинградский рубеж». Это первый случай, когда бойцы СВО смогли отдать свои голоса, не покидая передовую.

Бойцы из 47-го региона сумели отдать голоса за кандидатов, не бросая службу. Впервые на фронте голосование прошло с использованием БПЛА. Если в тылу у граждан есть возможность безопасно посетить избирательный участок и отдать голос за кандидата, то у военнослужащих, которые в эту минуту стоят на защите страны, такой возможности нет. Поэтому избирком Ленобласти совместно с командованием группировки войск «Север» приняли решение о проведении выборов прямо в зоне спецоперации, — говорится в сообщении.

Также бойцы подразделения «Север» приняли участие в голосовании, находясь на лечении в госпиталях Курской и Белгородской областей. В организации этого процесса активно участвовало руководство медицинской службы 6-й армии.

Ранее в Севастополе обнаружили мошеннический сайт для сбора личных данных под видом регистрации на выборы. Злоумышленники маскируются под местные избиркомы и его председателя Нину Фаустову через фальшивые Telegram-каналы. Предполагается, что в этом замешаны украинские мошенники.

СВО
военные
голосования
выборы
