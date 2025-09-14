Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 13:32

Мошенники воспользовались голосованием для обмана россиян

Памфилова: в Севастополе создан фейковый сайт для сбора данных избирателей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе обнаружен фейковый сайт, созданный мошенниками для сбора личных данных граждан под предлогом регистрации для участия в выборах, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования. По ее словам, злоумышленники выдают себя за местный избирком и его председателя Нину Фаустову, распространяя информацию через поддельные Telegram-каналы.

Суть фейка: жители Севастополя якобы должны зарегистрироваться через специальный сайт и бот для участия в выборах, — объяснила она.

Глава ЦИК подчеркнула, что для реализации конституционного права на голосование никакая регистрация не требуется. По ее данным, сайт создан украинскими мошенниками исключительно для сбора персональных данных граждан. Местные избирательные комиссии не имеют отношения к этому ресурсу и опровергают распространение подобных призывов.

Ранее сообщалось, что в различных регионах России подходит к концу голосование на выборах разных уровней. Первые результаты начнут появляться после 20:00 по местному времени, когда избирательные участки закроются.

