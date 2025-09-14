Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 09:09

В российских регионах начался заключительный день голосований

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

В различных регионах России подходит к концу голосование на выборах разных уровней, передает ТАСС. Первые результаты начнут появляться после 20:00 по местному времени, когда избирательные участки закроются.

Голосование стартовало 12 сентября в 44 регионах, где было решено проводить его в течение трех дней. На следующий день к процессу присоединились еще девять субъектов. Воскресенье стало днем начала голосования в 22 регионах, включая Татарстан, где проходят выборы главы региона и депутатов городской думы Казани. В шести регионах сроки проведения голосования на выборах различных уровней варьируются в разнообразных комбинациях.

Ранее председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод сообщил, что на выборах в единый день голосования не было зафиксировано серьезных нарушений. Голосование было организовано на высоком уровне, за процессом следили более 165 тыс. наблюдателей. По его словам, все стадии избирательного процесса находились под пристальным наблюдением, включая голосование и подсчет голосов. Попытки атак на систему дистанционного электронного голосования были, но процесс не был сорван.

