22 декабря 2025 в 13:53

В Раде начали подготовку для проведения быстрых выборов на Украине

В Верховной раде Украины началось формирование рабочей группы для оперативного рассмотрения возможности проведения выборов президента в условиях действия военного положения, написал в Telegram-канале глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Как он уточнил, работа будет организована на площадке парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Отмечается, в состав группы планируется включить представителей всех фракций и депутатских групп, Центральной избирательной комиссии, а также экспертов общественных организаций. Обсуждения обещают сделать открытыми для прессы.

Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что на территории РФ проживают от 5 млн до 10 млн украинцев и в случае выборов на Украине они должны иметь право проголосовать. Глава государства уточнил, что российские власти не могут пройти мимо этого вопроса.

