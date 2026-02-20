Смена власти на Украине может произойти без проведения президентских выборов путем переформатирования парламента и смещения действующего главы государства Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, такой сценарий позволит западным партнерам страны избежать внутриполитической борьбы за результат голосования.

Если на Украине соберутся проводить выборы, то между Европой и США начнется возня. Я бы на месте Вашингтона поступил по-другому. У них есть такой пассажир, как Дмитрий Разумков (депутат Верховной рады. — NEWS.ru). Можно переформатировать парламент, сбить Зеленского и не проводить никаких выборов. Если они хотят мира, то для этого у них имеется «огромная конюшня», очень много людей, которые полностью завязаны на США — тот же Давид Арахамия (депутат Верховной рады. — NEWS.ru). Он для нас не такой токсичный, как Зеленский, с ним РФ вела переговоры в Стамбуле. Поэтому при желании американцы могут переиграть европейцев. На Украине есть необходимые для этого марионетки, — пояснил Марков.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Зеленского следует отправить в отставку. К такому выводу он пришел после публикации доклада для Конгресса США о коррупционной схеме в компании «Энергоатом». В документе утверждается, что бизнес-партнер президента Украины причастен к масштабной коррупции в энергетическом секторе.